God of War: la serie a quota 51 milioni di copie, 20 milioni per GOW PS4?

Dopo aver scoperto che Ghost of Tsushima ha venduto cinque milioni di copie, emergono ora anche alcuni dettagli legati ai dati di vendita di God of War, seppur solo stimati e non ufficiali.

Secondo quanto riportato dal New York Times, la serie God of War ha piazzato ad oggi 51 milioni di copie, su ResetERA alcuni utenti hanno subito fatto i conti, ricordando come 22 milioni di copie siano state vendute prima del lancio di God of War Ascension e 29 milioni prima del lancio di God of War per PS4. Facendo un rapido calcolo l'episodio per PS4 potrebbe quindi aver superato i 20 milioni di pezzi distribuiti, ufficialmente sappiamo che God of War ha venduto 10 milioni di copie nei primi mesi dal lancio ma le vendite potrebbero essere poi cresciute ulteriormente negli anni successivi.

Al momento come detto non ci sono cifre precise ed i 51 milioni di pezzi distribuiti fanno riferimento all'intera serie, che include due giochi per PS2, due giochi per PlayStation 3, altrettanti per PSP, varie raccolte e un capitolo principale per PS4, in attesa di God of War II per PlayStation 5.

Indubbiamente la serie di Santa Monica è uno dei franchise simbolo di PlayStation insieme ad Uncharted e tante altre saghe di successo creati dagli studi interni di Sony.