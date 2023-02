God of War: la serie TV di Amazon Prime è ancora nelle fasi iniziali

Mentre in casa Sony si continua a festeggiare il grande successo della recente esclusiva targata Santa Monica Studios, in seguito al raggiungimento delle 11 milioni di copie vendute per God of War Ragnarok, l'utenza è impaziente di conoscere ulteriori dettagli sulla serie TV dedicata a Kratos e in arrivo nel prossimo futuro.

Dopo l'annuncio dell'avvio dei lavori sul prodotto televisivo sviluppato da Amazon Prime, la presidente dei Sony Pictures TV Studios Katherine Pope ha rilasciato alcune informazioni circa lo stato del progetto. Il tutto è avvenuto in seguito ad una chiacchierata ai microfoni di Deadline, durante la quale è stato dichiarato quanto segue:

"La IP e l'espansione degli universi continuano ad essere sicuramente una parte rilevante del nostro business, e credo una parte importante del business di tutti. Sono d'accordo sul fatto che l'IP PlayStation sia diventata sempre più importante - The Last of Us è stato appena rinnovato per la seconda stagione - e abbiamo un rapporto davvero stretto con PlayStation e i suoi creativi". A queste prime constatazioni di Katherine Pope, però, sono seguiti alcuni dettagli circa lo stato della serie TV di God of War.

Infatti, a quanto detto prima segue: "Stiamo lavorando su God of War, il titolo per PlayStation, che è ancora nelle fasi iniziali". Sarà necessario attendere ancora un po' di tempo prima di conoscere ulteriori informazioni sui lavori, seppure le premesse di fondo sembrerebbero essere più che positive. "Conosco il gioco abbastanza bene e sono molto colpita da quello che stanno già facendo in termini di costruzione del mondo e di espansione, mantenendo tutti i valori del gioco".

Una notizia più che positiva che farà la gioia dei fan della serie, soprattutto per il desiderio del team creativo - della controparte televisiva - di trasporre la produzione videoludica mantenendone tutti gli elementi principali.