God of War Serie TV, i fan hanno parlato: vogliono Christopher Judge nel ruolo di Kratos

Subito dopo l'annuncio della serie televisiva di God of War, che ha appena ricevuto il via libera da Amazon Prime Video, è partito il toto-nomi per l'attore che interpreterà Kratos. Per molti fan, in ogni caso, c'è una sola persona degna di impersonare il guerriero spartano in terra norrena: parliamo ovviamente di Christopher Judge.

Americano classe '64, Judge ha interpretato Kratos sia in God of War (2018), sia nel recente God of War Ragnarok, per il quale si è anche portato a casa il Game Awards per la Miglior Performance del 2022. Grazie ad una prova carismatica ed incisiva - il suo "boy!" è già iconico - Judge è entrato nelle grazie della comunità dei videogiocatori, che adesso vuole vederlo a tutti i costi anche sul piccolo schermo.

Sono numerosi i messaggi che si sono levati a favore di Christopher Judge subito dopo l'annuncio dello show TV di God of War. Alcuni di questi li abbiamo raccolti in calce a questa notizia: "Se Christopher Judge non viene ingaggiato come Kratos, non la voglio", scrive Johnny. Dello stesso avviso MatthewGames, che ha promesso di non guardare la serie in mancanza del suo attore preferito. "Se non assumete Judge per il ruolo di protagonista, mica potete dire di fare God of War?", scrive invece Adam.

Non conosciamo i piani della produzione, ma una cosa è certa: nessuno, al momento, conosce il personaggio come Judge. Non che questo basti a regalargli il ruolo, ma è possibile che verrà preso in considerazione. Tra gli altri nomi emersi in rete figurano quelli di Dave Bautista, Triple H e Bill Goldberg. Chi di loro è più adatto a calarsi nei panni di Kratos, secondo voi?