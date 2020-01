God of War, sfida No Hit in modalità New Game Plus: fan batte un Boss dopo 1.400 tentativi

Lo streamer di Twitch conosciuto come Sardoche dimostra una volontà d'acciaio imbarcandosi in una sfida No Hit contro uno dei boss più difficili di God of War, la Regina delle Valchirie, affrontandola in modalità New Game Plus per più di 1.400 volte prima di uscirne vittorioso.

Seguendo le orme del celebre Faraaz Khan, il challenge hunter che nel maggio del 2018 riuscì a battere il boss più forte di God of War senza subire danni, il creatore di contenuti su Twitch ha fatto appello a tutta la sua esperienza di ex giocatore professionista della scena eSport di League of Legends per affrontare questa impresa ai limiti della sopportazione umana.

Diversamente da Khan, infatti, Sardoche ha lanciato il guanto di sfida (o meglio, l'Ascia del Leviatano) alla temutissima Regina delle Valchirie Sigrun solo dopo aver sbloccato il New Game Plus di God of War una volta completata l'avventura di Kratos e Atreus. Da qui gli oltre 1.400 tentativi e le enormi difficoltà incontrate nel riuscire ad abbatterla senza subire alcun danno.

La palpabile tensione che si avverte ammirando la registrazione dell'ultimo, vittorioso combattimento affrontato dallo streamer, e la sua reazione liberatoria al termine dello scontro, rendono bene l'idea dell'impegno profuso in questa sfida No Hit.