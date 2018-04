God of War si aggiorna alla versione 1.13, la nuova patch risolve bug e problemi tecnici

Sony Santa Monica ha pubblicato la terza patch di God of War per PlayStation 4, che aggiorna il gioco alla versione 1.13: questo aggiornamento non include nuovi contenuti ma si limita a correggere alcuni bug e problemi tecnici non meglio specificati con l'obiettivo di migliorare la stabilità del gioco.

Ricordiamo che la patch 1.11 ha risolto il problema delle bande nere sopra e sotto il quadro mentre l'aggiornamento 1.12 ha permesso di aumentare le dimensioni dei testi dei sottotitoli, così da renderli più leggibili su televisori con ampia diagonale.

Con uno dei prossimi aggiornamenti di God of War farà la sua comparsa anche il Photo Mode, inoltre molti utenti sperano che Sony Santa Monica possa aggiungere anche l'opzione New Game Plus, ipotesi che lo studio non ha ancora commentato.

Sapevate che secondo Michael Pachter God of War venderà tra le dieci e le venti milioni di copie, diventando l'esclusiva Sony di maggior successo di sempre su PS4? Per il momento, God of War ha registrato il miglior debutto di sempre per la serie nel Regno Unito, superando God of War III (2010).