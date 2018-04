God of War si mostra in un nuovo trailer dedicato alla mitologia norrena

Sony Interactive Entertainment e Sony Santa Monica hanno pubblicato un nuovo trailer di God of War, focalizzandosi questa volta sulla mitologia norrena che farà da sfondo alla nuova avventura di Kratos e Atreus. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Dopo i primi sette capitoli della serie basati sulla mitologia greca, Sony Santa Monica ha deciso di cambiare setting proponendo una nuova ambientazione nordica basata sulla mitologia norrena. Il trailer proposto in cima alla notizia ci permette di dare un ulteriore sguardo ravvicinato alle ambientazioni, ai nemici e alle atmosfere del nuovo God of War in arrivo su PlayStation 4 il 20 aprile.

Parlando proprio di mitologia norrena, il nostro Claudio Cugliandro ha realizzato un articolo molto interessante sul tema, consentendoci di approfondire tutti i riferimenti che potremo cogliere nella nuova avventura di Kratos e Atreus. Per quanto riguarda le meccaniche di gioco vere e proprie, invece, ricordiamo che il director Cory Barlog si è espresso sul nuovo sistema di combattimento, spiegando le ragioni che hanno spinto a rinnovarlo rispetto ai precedenti capitoli della serie.

A proposito di precedenti capitoli della serie, sapevate che il nuovo God of War si presenta adesso come il titolo della saga con la media più alta in assoluto su Metacritic?