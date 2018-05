God of War: Sony celebra la festa della mamma con il brano Memories of Mother

Nel giorno della festa della mamma (domenica 13 maggio), Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile un brano completo della colonna sonora di God of War, intitolato non a caso Memories of Mother.

In Memories of Mother il giovane Atreus mette in rima i ricordi della madre defunta, figura centrale nella vita del ragazzo e di Kratos, che come sappiamo si trova ora a dover crescere Atreus completamente da solo, con l'obiettivo di fare diventare uomo un ragazzo sensibile e delicato nei suoi pensieri.

Potete ascoltare Memories of Mother nel video pubblicato in calce alla notizia, ricordiamo che God of War è ora disponibile su PlayStation 4, l'ultimo aggiornamento (1.20) uscito la scorsa settimana ha introdotto il Photo Mode ed ha aumentato la dimensione dei testi nei menu e nei sottotitoli, oltre ad risolto bug e problemi minori. Sapevate che sono disponibili gratis anche gli adesivi di Kratos e Atreus per iMessage?