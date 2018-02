God of War: Sony ha proiettato un trailer direttamente sul campo di una partita NBA

Per la campagna marketing diSony sta facendo le cose davvero in grande. Durante una partitasvoltasi ad Oakland, è stato proiettato un trailer direttamente sul campo da gioco!

Si tratta indubbiamente di una trovata tanto originale quanto incredibile, immortalata in un filmato caricato dal canale Sports World Videos. La qualità, purtroppo, non è delle migliori e non permette di godersi il trailer, ma è sufficiente a dare un'idea dello spettacolo al quale hanno potuto assistere i tifosi presenti alla partita.

Cosa ve ne pare di questa trovata? Non è la prima volta che Sony sfrutta un evento sportivo per pubblicizzare la nuova fatica di Santa Monica Studio: all'inizio del mese scorso mostrò un trailer durante il Fiesta Bowl, un evento dedicato al football americano studentesco sponsorizzato da PlayStation: in quell'occasione, le orchestre delle due squadre si unirono sul campo da gioco per eseguire il tema musicale del titolo.

God of War è atteso per il 20 aprile in esclusiva per PlayStation 4. Recentemente il team ha confermato che saranno presenti dei boss opzionali e ha pubblicato otto artwork tramite un simpatico mini-gioco su Facebook Messanger.