God of War: Sony promuoverà il gioco durante la puntata de I Griffin di domenica 18 marzo

Come riportato da AdWeek, la prossima puntata di(I Griffin) che andrà in onda su Fox domenica 18 marzo sarà priva di interruzioni pubblicitarie, questo grazie al contributo di

Il publisher ha infatti acquistato uno spazio promozionale di 60 secondi prima dell'episodio, lo slot sarà utilizzato per mostrare un nuovo spot (intitolato Arrow) di God of War e sarà seguito da un secondo video di dieci secondi dedicato a PlayStation.

Uno spazio promozionale importante per God of War, con Sony che ha deciso di promuovere la nuova avventura di Kratos prima dell'inizio dell'episodio di una delle serie animate più seguite in Nord America, provendo al tempo stesso anche un nuovo formato pubblicitario che ha permesso di rimuovere qualsiasi spot durante la messa in onda della puntata.

God of War per PlayStation 4 sarà disponibile dal 20 aprile, oltre al gioco, lo stesso giorno nei negozi arriveranno anche una PS4 Pro in edizione limitata e un DualShock 4 personalizzato per il nuovo GOW.