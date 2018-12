God of War: Sony ci racconta la Colonna Sonora del Gioco

God of War ha vinto, ai The Game Awards, il premio Gioco dell'Anno. Dal Blog Ufficiale Playstation, scopriamo alcuni retroscena sullo sviluppo ma, vi avvertiamo, attenti agli spoiler!

L'intervento è a cura di Peter Scaturro, Produttore Musicale del nuovo God of War, che racconta, con interessanti aneddoti, come sia arrivato a produrre la maestosa colonna sonora del gioco. Scaturro ricorda di come, una volta scoperti i dettagli della trama del gioco, abbia immediatamente cominciato, insieme al Co-Produttore Keith Leary, a dar sfogo alla propria creatività: "Abbiamo avuto molte conversazioni immaginando, in termini molto generali, quale sound dovesse avere la musica. Sarebbe rimasto il roboante e furioso assalto degli strumenti a corda, degli ottoni e del coro? I Fan avrebbero apprezzato una musica lontana dal sound dell'originale? Saremmo stati all'altezza della sfida di reimmaginare il suono di God of War?".



Da queste parole, si può comprendere come il compito affidato a Scaturro e Leary non fosse affatto percepito come semplice. I due svilupparono quindi numerose riflessioni, al termine delle quali erano stati fissati alcuni punti fermi: la colonna sonora avrebbe ospitato alcuni strumenti scandinavi ed un coro Islandese che cantasse in Norreno antico. Inoltre, fu deciso di fornire una voce a Faye, la defunta madre di Atreus: la cantante ideale, Eivør Pálsdóttiron, delle isole Fær Øer, venne "scoperta" su Youtube.



Dall'insieme di queste scelte, è emersa la colonna sonora finale, che tutti voi avete potuto ascoltare nel corso delle vostre avventure in God of War. Potete ascoltare la "Voce di Faye" nel trailer del gioco intitolato, non a caso, "Memorie di Madre", che vi lasciamo in apertura a questa news. Cosa ne pensate, immaginavate che dietro la realizzazione di una colonna sonora si potessero celare tutte queste dinamiche? Avete apprezzato il risultato finale delle fatiche dei Produttori Musicali?