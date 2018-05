God of War: Sony Santa Monica fa il punto della situazione sui prossimi aggiornamenti

Sin dal lancio, Sony Santa Monica ha pubblicato numerose patch per God of War con l'obiettivo di risolvere i vari bug e migliorare la stabilità generale del gioco. Un supporto post lancio destinato a continuare anche nei prossimi mesi, con l'arrivo di nuove funzionalità, tra cui il Photo Mode.

Con un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Santa Monica fa sapere di essere al lavoro su una serie di aggiornamenti che introdurranno nuovi contenuti in God of War. La novità più attesa riguarda senza dubbio l'introduzione del Photo Mode, il quale permetterà di scattare immagini in-game e di modificarle e arricchirle tramite una serie di strumenti e filtri grafici.

In arrivo anche ulteriori modifiche alla dimensione dei testi nei menu, oltre alla possibilità di riconfigurare i tasti del controller in modalità Rage. Il team sta inoltre lavorando per correggere un bug noto: avviando una nuova partita dal menu principale possono emergere problemi come dialoghi mancanti e crash imprevisti.

Infine, Sony Santa Monica fa capire di aver valutato i feedback della community riguardo l'introduzione della modalità New Game Plus, al momento non ci sono informazioni da comunicare in merito ma la richiesta è stata recepita dal team di sviluppo e non è escluso che possa effettivamente essere implementata in futuro.