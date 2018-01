God of War: Sony Santa Monica parla delle fasi finali dello sviluppo

Il director Cory Barlog e il team dicontinuano a parlare dello sviluppo di God of War , la nuova avventura di Kratos in arrivo su, soffermandosi questa volta sulle fasi finali del progetto.

Grazie a un'intervista concessa a Game Informer (potete vederla a questo indirizzo), veniamo a sapere che il nuovo God of War si trova finalmente nelle fasi finali dello sviluppo, con i ragazzi di Sony Santa Monica impegnati a correggere gli ultimi bug, testare più volte le fasi esplorative e bilanciare a puntino il sistema di combattimento.

Stando alle parole di Shannon Studstill (head of studio di Sony Santa Monica), il team ha avuto modo di imparare molte cose con lo sviluppo della nuova avventura di Kratos, complice la presenza di diversi elementi inediti che lo contraddistinguono dai precedenti capitoli della saga. Ricordiamo che God of War uscirà nei primi mesi del 2018 esclusivamente su PlayStation 4 (non è ancora disponibile una data di lancio ufficiale, ma secondo un retailer portoghese sarà il 22 marzo 2018).