God of War: che fine ha fatto la Spada dell'Olimpo?

Nonostante l’estraneità alla mitologia ellenica (ecco un articolo dedicato a somiglianze e differenze fra la mitologia e God of War), la Lama dell’Olimpo ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nei God of War, almeno fino al cambio della serie iniziato col capitolo del 2018. A tal proposito, vi siete chiesti che fine ha fatto l’arma in questione?

La spada, creata da Zeus in persona per porre fine alla guerra contro i Titani (l'abbiamo vista in God of War Ghost of Sparta, God of War II e God of War III), è stata vista l’ultima volta nell’arena in cui avvenne l’epico scontro tra Kratos e lo stesso re dell’Olimpo. Dopo aver infatti trafitto a morte Crono, Perse, Gaia, Atena e Zeus, il fantasma di Sparta utilizzò l’arma un’ultima volta su sé stesso, donando così la Speranza all’intera umanità e liberandosi dalle catene che lo tenevano costretto all’antica Grecia.



Al momento, vista l’evoluzione intrapresa dalla storica saga nata su PlayStation 2, non esiste motivo di credere in un possibile ritorno della lama, ma nulla vieta a Santa Monica Studio di stupirci in futuro come già fatto in passato con le Lame del Caos.

