God of War o lo spazio profondo? Cory Barlog non vede l'ora di giocare Starfield!

La presentazione delle prime carattersitiche di gameplay di Starfield ha alzato finalmente il sipario sull'attesa space opera di casa Bethesda, attesa in esclusiva su PC e Xbox Series X|S.

Questo primo assaggio dell'avventura spaziale realizzata dagli autori di The Elder Scrolls sembra aver conquistato un ampio pubblico, nel quale rientra a sorpresa anche Cory Barlog! Il responsabile di Santa Monica Studios e game director del God of War del 2018 ha infatti espresso pubblicamente il suo entusiasmo per la produzione targata Xbox Game Studios.

Dal suo sempre attivo account Twitter, l'autore videoludico ha in particolare voluto replicare ad un utente che proponeva un confronto tra il livello di interesse del pubblico per God of War: Ragnarok e Starfield. Di fronte a teorie legate ad una scarsa attenzione della community per la nuova IP Bethesda, Cory Barlog non ha esitato nel confermare che lui stesso non vede l'ora di potersi calare nell'epopea intergalattica a bordo di Xbox Series X|S e PC.



Nel frattempo, l'annuncio della data di uscita di God of War: Ragnarok resta un mistero, mentre Starfield, originariamente atteso per il novembre di quest'anno, è stato rinviato al 2023. Anche in questo caso, la data di lancio non è stata ancora resa nota dal team di sviluppo.