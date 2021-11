God of War: uno spettacolare artwork di Kratos cela una vicenda commovente

God of War è una delle serie Sony più amate di sempre, capace di ottenere grandi consensi di critica e pubblico ad ogni nuova iterazione apparsa su diverse PlayStation nel corso degli anni.

Con God of War Ragnarok che promette un finale sorprendente ed inevitabile, tantissimi fan fremono dalla voglia di mettere le mani sopra la conclusione della saga norrena di Kratos per scoprire quale sarà il destino dell'iconico protagonista del franchise. Kratos è da anni tra i personaggi preferiti del giocatori, che gli hanno spesso reso omaggio attraverso numerosi artwork. E dietro ad un recente disegno dedicato al Fantasma di Sparta apparso su Reddit si cela una storia commovente.

L'utente scorpion0rk ha infatti creato un artwork dai tratti cupi ed evocativi in occasione del compleanno di suo zio scomparso. Nel rendere omaggio al parente con il suo lavoro, racconta di aver scoperto God of War proprio grazie a lui: "Mio zio, che mi ha fatto conoscere la serie di God of War, somigliava parecchio a Kratos. L'ho realizzato in suo onore dato che oggi sarebbe stato il suo compleanno".

Per scorpion0rk e tantissimi altri appassionati il brand di Santa Monica Studios è fonte di ricordi ed emozioni. In attesa di scoprire quali altre sorprese Ragnarok ha in serbo per i giocatori, ripercorriamo la storia della saga di Kratos in God of War.