God of War, Spider-Man, Detroit e PUBG per PS4 in offerta su Amazon.it

Ci siamo appena lasciati alle spalle il Black Friday e il Cyber Monday, ma le offerte sui videogiochi di Amazon.it non sono di certo terminate.

Mentre vi scriviamo, sul celebre portale di e-commerce sono in offerta alcune importanti esclusive per PlayStation 4. God of War può essere acquistato al prezzo promozionale di 29,95 euro, Detroit: Become Human a soli 19,98 euro e il recentissimo Marvel's Spider-Man in edizione limitata Steelbook a 42,99 euro.

Decisamente degna di nota è l'offerta su PlayerUnknown's Battlegrounds per PlayStation 4. Il battle royale di PUBG Corp. non è ancora uscito sulla console di Sony (lo farà il 7 dicembre), ma può già essere acquistato al prezzo promozionale di 20,99 euro (invece di 29,99 euro).

Ci teniamo a precisare che le offerte sopra indicate saranno attive solamente per un periodo limitato oppure fino ad esaurimento scorte. Se siete interessati ad una di esse, quindi, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.