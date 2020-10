God of War, Spider-Man e altre esclusive si aggiornano: si tratta del supporto a PS5?

Stando alle testimonianze di alcuni possessori delle esclusive PlayStation, Sony starebbe pubblicando di recente una serie di aggiornamenti per titoli del calibro di God of War, God of War III Remastered, Marvel's Spider-Man e tanti altri.

Tutti i giochi coinvolti dalla presenza di update inaspettati non venivano aggiornati da mesi e l'improvvisa comparsa di patch potrebbe avere qualche legame con l'imminente arrivo di PlayStation 5. Secondo i fan, infatti, questi aggiornamenti non sarebbero altro che un modo per preparare le varie esclusive Sony alla console next-gen, così da supportare al meglio la macchina e sfruttarne la potenza aggiuntiva per godere di framerate e risoluzioni più elevate o stabili in base al prodotto e alle sue limitazioni tecniche. C'è anche chi sostiene che questi aggiornamenti possano servire a Sony non solo per migliorarne l'aspetto grafico ma anche per integrare le funzionalità della nuova interfaccia utente di PlayStation 5, la quale presenta numerose funzioni inedite legate a trofei, condivisione e tanto altro.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi PS4 che si sono aggiornati solo di recente:

PSVR Worlds

Astro Bot: Rescue Mission

Everybody's Golf VR

Marvel's Spider-Man

God of War

God of War 3: Remastered

Sapevate che Twitter ha scherzato sulla sua integrazione con PlayStation 5?