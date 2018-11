God of War, Spider-Man e Red Dead Redemption 2 in offerta per il Black Friday su PS Store

Come promesso, Sony Interactive Entertainment ha lanciato oggi gli sconti del Black Friday sul PlayStation Store, già attivi anche in Italia: centinaia di giochi PS4 e PlayStation VR in offerta a prezzo speciale, da God of War a Marvel's Spider-Man!

Sconti Black Friday PS4

Sono letteralmente centinaia i giochi per PlayStation 4 ora in offerta, tra cui troviamo FIFA 19 (39.98 euro), Marvel's Spider-Man (39.99 euro), Call of Duty Black Ops 4 (48.98 euro), Red Dead Redemption 2 Special Edition (74.99 euro) e Ultimate Edition (89.99 euro), Detroit Become Human (29.99 euro), Assassin's Creed Odyssey (39.99 euro), Shadow of the Tomb Raider (34.99 euro), Far Cry 5 (34.99 euro), Destiny 2 I Rinnegati (29.99 euro), Horizon Zero Dawn (19.99 euro) e Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta (39.99 euro) solamente per citarne alcuni.

Sconti anche su DLC ed espansioni e sui migliori giochi PlayStation VR come Superhot VR, Astro Bot Rescue Mission, Eagle Flight, Firewall Zero Hour, Farpoint, Batman Arkham VR e Star Trek Bridge Crew. Tornano anche gli sconti riservati ai membri PlayStation Plus, per l'occasione l'abbonamento annuale viene proposto a 47.99 euro anzichè 59.99 euro.

Le offerte PlayStation Black Friday andranno avanti fino al 27 novembre, nei prossimi giorni sulle pagine di Everyeye.it troverete articoli di approfondimento dedicati ai migliori giochi PS4 e PSVR in promozione, per orientarsi al meglio tra le tantissime proposte dello store Sony.