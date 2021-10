God of War: questa splendida statua Prime 1 Studio è solo per pochi

Nel corso delle ultime ore, Prime 1 Studio ha annunciato un oggetto da collezione che farà gola a qualsiasi fan dell'ultimo God of War, ovvero una splendida statua dal costo proporzionale alla sua bellezza.

L'oggetto, prodotto su licenza, è un diorama con protagonisti Atreus e Kratos con l'armatura delle Valchirie. All'interno della confezione sono presenti tantissimi accessori con i quali i fortunati possessori della statua potranno personalizzarla: sarà ad esempio possibile far impugnare a Kratos sia le Lame del Caos che il Leviatano in combinazione con il suo scudo, senza contare le numerose teste intercambiabili con le varie espressioni del Dio della Guerra. Per quello che riguarda le dimensioni dell'oggetto, il cui peso è di ben 28,3 chilogrammi, parliamo di 72 centimetri d'altezza, 54 di larghezza e 52 di profondità. Si tratta quindi di un oggetto particolarmente generoso in quanto a dimensioni e prezzo, visto che per poterlo esporre nella vostra collezione dovrete sborsare circa 1.500 dollari. La statua, che verrà prodotta in quantità limitate, può già essere prenotata sul sito ufficiale e la sua uscita è fissata ai primi mesi del 2023.

Prima di lasciarvi al video della statua Prime 1 Studio, vi ricordiamo che God of War è stato eletto il 'miglior gioco di tutti i tempi' dalla community, che lo preferisce a GTA 5.