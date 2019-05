God of War: ecco uno splendido cosplay della Valchiria Rota

God of War è stato uno dei giochi più importanti degli ultimi tempi, un reboot coraggioso e riuscitissimo in grado di battere un gigante come Red Dead Redemption 2 ai The Game Awards 2018. Logico dunque che sia amatissimo dai fan e dai cosplayer di tutto il mondo.

Quando si parla di cosplayer e di God of War però, come prevedibile, il primo nome che viene in mente è quello del protagonista, Kratos: sono in moltissimi ad aver dedicato tempo e denaro nella costruzione del cosplay dedicato al Dio della Guerra, appunto. Su queste stesse pagine vi avevamo mostrato una versione al femminile di Kratos, per un risultato straordinario.

La cosplayer Raahega ha invece deciso di provare ad interpretare un altro personaggio: la Valchiria Rota, una dei nemici più difficili da battere nel gioco. Stando a quanto raccontato dalla cosplayer su Instagram, il costume ha richiesto circa otto mesi per essere completato, e circa 2-3 ore di lavoro ogni weekend.

Il costume inoltre era particolarmente difficile da indossare, e la stessa Raahega poteva utilizzarolo solo per sessioni da circa 15 minuti, ed aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse a mettere e togliere le ali. Come potete vedere dalle foto in calce alla news però, il risultato alla fine ne è valso la pena, non trovate?