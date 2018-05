God of War è stato il gioco più scaricato sul PlayStation Store nel mese di aprile

Come possiamo apprendere dalle pagine del PlayStation Blog, God of War è stato il gioco più scaricato sul PlayStation Store nel corso del mese di aprile. Un dato che non sorprende affatto, considerato il clamoroso successo riscosso dal nuovo gioco di Sony Santa Monica.

Nonostante l'arrivo di Donkey Kong Country Tropical Freeze, l'action-adventure per PS4 è riuscito a mantenere salda la prima posizione anche nella classifica UK. Cogliamo inoltre l'occasione per segnalarvi che la Photo Mode è da oggi ufficialmente disponibile in God of War.

La classifica digitale del mese relativa al mese di aprile, che potete consultare poco più in basso, ci rivela inoltre che Rick and Morty: Virtual Rick-ality è stato il titolo VR maggiormente venduto sul marketplace digitale di Sony, mentre Fortnite - anche qui senza sorprese - continua a dominare la classifica dei free-to-play.

PlayStation 4

God of War Far Cry 5 MLB The Show 18 A Way Out The Last Of Us Remastered Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Minecraft: PlayStation 4 Edition Gang Beasts Madden NFL 18

PlayStation VR

Rick and Morty: Virtual Rick-ality Superhot VR Job Simulator The Inpatient Crisis on the Planet of the Apes Arizona Sunshine Moss Drunkn Bar Fight Killing Floor: Incursion Surgeon Simulator: Experience Reality

God of War è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 4. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Santa Monica, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.