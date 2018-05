God of War è stato il gioco più venduto in Italia nella settimana dal 7 al 13 maggio

Come ogni lunedì AESVI ha pubblicato la classifica italiana relativa al mercato retail nella settimana che va dal 7 al 13 maggio. God of War per PlayStation 4 è stato il gioco più venduto nel periodo in questione, seguito da FIFA 18 e Donkey Kong Country Tropical Freeze.

Top 10 Italiana (7/13 maggio 2018)

A ridosso del podio troviamo Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, seguito da Grand Theft Auto V e Far Cry 5, che abbandona così le prime tre posizioni della classifica dopo oltre un mese di permanenza.

GOD OF WAR FIFA 18 DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SUPER MARIO ODYSSEY GRAND THEFT AUTO V FAR CRY 5 MARIO KART 8 DELUXE LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA MINECRAFT PLAYSTATION EDITION CALL OF DUTY INFINITE WARFARE

La Top 10 italiana si chiude con Mario Kart 8 Deluxe, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Minecraft PlayStation Edition e Call of Duty Infinite Warfare, tornato in classifica grazie ai forti sconti applicati all'inizio del mese da numerose catene italiane.