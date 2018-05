God of War è stato il titolo single player più seguito su Twitch nel mese di aprile

Senza destare troppe sorprese, God of War, nuovo capitolo della serie di Santa Monica, è stato il titolo single player più seguito su Twitch durante il mese di aprile. L'action-adventure era attesissimo prima della release e, a giudicare dai giudizi della stampa specializzata e dall'accoglienza dei fan, è riuscito infine a non tradire le aspettative.

Come apprendiamo grazie al portale Newzoo, God of War è stato seguito per più di 20 milioni di ore, piazzandosi al primo posto tra i giochi single player. Tuttavia, nella classifica generale, l'acclamato titolo per PlayStation 4 si piazza soltanto all'ottavo piazzamento, lasciando i primi posti a titoli incentrati sul multiplayer online, come PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite. Si tratta comunque di un risultato di cui Santa Monica può andare fiera, dal momento che stiamo parlando di un prodotto single player e che, dalla release avvenuta il 20 aprile, il gioco è stato sul mercato per soli 10 giorni.

God of War è ora disponibile esclusivamente su PlayStation 4. La nuova avventura di Kratos ha fatto registrare numeri di vendita piuttosto importanti al lancio, divenuta l'esclusiva PS4 più velocemente venduta di sempre con 3.1 milioni di copie piazzate in 3 giorni. Per un ulteriore approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.