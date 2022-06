God of War, che succede? I nuovi utenti GeForce Now non potranno più giocarlo da luglio

Dopo aver delineato le ricche novità dell'eslosivo giugno di GeForce Now, NVIDIA comunica a tutti i nuovi utenti della piattaforma in game streaming che la versione "su nuvola" di God of War non sarà più disponibile da luglio.

L'addio a GeForce Now di God of War interesserà tutte le versioni PC del capolavoro action adventure di Sony Santa Monica attualmente in vendita su piattaforme digitali come Steam ed Epic Games Store. Nonostante l'ingresso di God of War in GeForce Now sia avvenuto solo a fine aprile, già a partire dall'1 luglio l'odissea norrena di Kratos e Atreus non farà più parte della libreria del servizio in game streaming di NVIDIA.

L'inattesa fuoriuscita di God of War dal catalogo "su nuvola" di GeForce Now, ad ogni modo, interesserà solo ed esclusivamente i nuovi iscritti e coloro che non hanno mai avviato il titolo sulla piattaforma cloud di NVIDIA: come specificano i rappresentanti della casa verde, infatti, chi ha giocato almeno una volta su GeForce Now a God of War potrà continuare a eseguire il gioco attraverso i servizi cloud del colosso tecnologico americano.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori chiarimenti da parte di NVIDIA e Sony sui motivi dell'abbandono da GeForce Now di God of War, vi ricordiamo che negli ultimi giorni si sono intensificati i rumor sulla possibile presenza di God of War Ragnarok al Summer Game Fest, lo spettacolo videoludico organizzato da Geoff Keighley per la sera di giovedì 9 giugno.