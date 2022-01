God of War è un successo anche su PC: media stellare su Metacritic

Con l'uscita di God of War per PC fissata per il 14 gennaio 2022, i primi verdetti sulla nuova versione dell'ultima avventura di Kratos cominciano ad arrivare. E l'accoglienza della critica sembra essere unanime: anche in questa nuova veste l'opera Santa Monica Studios dimostra di brillare.

Attualmente sul noto portale Metacritica è pari a 93, basata su 39 recensioni, la media voto raggiunta dal titolo prodotto da Sony, solo un punto in meno rispetto a quanto registrato nel 2018 dalla versione PS4 (che conta però 118 valutazioni). Tra queste non manca anche la nostra recensione di God of War per PC, dove abbiamo sottolineato il grande lavoro svolto da Jetpack Interactive per convertire nel migliore dei modi questa importante produzione.

La larga maggioranza delle valutazioni finora assegnate viaggiano tra il 9 e il 10 e, a tal proposito, sono 14 i "perfect score" dati dalla stampa internazionale, con molta probabilità destinati ad aumentare nei prossimi giorni con l'arrivo di ulteriori recensioni. Non mancano comunque alcuni voti più bassi, ma sempre di tutto rispetto come tre 8, mentre la testata Siliconera risulta essere per ora la più severa assegnando un 7 al debutto di Kratos su PC. In ogni caso sembra essere ben chiaro come anche in questa nuova veste il gioco sia meritevoli delle attenzioni degli appassionati.

Ricordiamo inoltre che è già disponibile il preload della versione Steam di God of War, con i giocatori che possono quindi già portarsi avanti in vista del 14 gennaio.