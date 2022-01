God of War potrebbe aver già superato 1 milione di copie su Steam

I dati non mentono: God of War sta andando a gonfie vele su PC. Pochi giorni dopo il lancio ufficiale, il porting dell'action di Santa Monica Studio ha fatto registrare un picco di 73.529 giocatori connessi in contemporanea su Steam, un dato molto superiore a quello segnato dai suoi parenti più stretti, Horizon con 49 mila e Days Gone con 27 mila.

Un'ulteriore riprova del suo successo ci arriva oggi da Steam Spy, tool sviluppato da Sergey Galyonkin che ci aiuta a tenere traccia delle vendite dei videogiochi sulla piattaforma di Valve. Ebbene, le stime di Steam Spy parlano di vendite all'interno di una forbice compresa tra 1.000.000 e 2.000.000 di unità, in altre parole possiamo affermare che God of War è stato acquistato almeno 1 milione di volte su Steam. Il margine di errore è invero molto elevato, dal momento che Steam Spy non riesce più ad essere accurato come una volta - tutta "colpa" di Valve, che ha deciso di rendere i profili dei giocatori privati di default. Sebbene questi dati non possano essere considerati del tutto affidabili, bisogna anche considerare che l'algoritmo di Galyonkin ha più volte dimostrato di non fornire numeri campati per aria.

Restando nell'ambito di Steam Spy, non possiamo fare a meno di notare che a God of War sono bastati pochissimi giorni per raggiungere dati paragonabili a quelli di Horizon Zero Dawn, Days Gone e Death Stranding, giochi usciti molto tempo prima, già protagonisti di periodi promozionali e tutti caratterizzati da vendite stimate comprese tra 1.000.000 e 2.000.000 copie su Steam.

God of War, ricordiamo, è acquistabile anche su Epic Games Store, esattamente come tutti gli altri titoli menzionati, dunque le loro vendite su PC sono sicuramente più alte. Lo spartano, dal canto suo, vede crescere ulteriormente il suo bottino che già comprendeva 19,5 milioni di copie vendute su PlayStation.