God of War ha superato le 2 milioni di copie vendute su PC, stando a SteamSpy

Dopo aver appreso delle novità aggiunte con la patch 1.0.6 dell'action-adventure di Sony Santa Monica, ecco che grazie a SteamSpy veniamo a conoscenza, seppur in maniera approssimativa, del numero di copie vendute da God of War in versione PC.

Il portale di SteamSpy non può dirci con esattezza il numero di unità che God of War è riuscito a piazzare su PC, tuttavia il titolo di Cory Barlog viene inserito tra quelli che hanno venduto tra le 2 milioni e le 5 milioni di copie. C'è inoltre da specificare che nel conteggio vengono inseriti soltanto i profili pubblici, e che molti utenti con l'account privato potrebbero aver allo stesso modo acquistato il gioco.



Sfortunatamente, quindi, non sappiamo con esattezza a che cifra è giunto God of War da quando è approdato su Steam, ma pare che almeno le 2 milioni di copie siano già state oltrepassate. Si tratta di un ottimo risultato, considerando che l'action game è diventato multipiattaforma da un solo mese, ed è quindi comprensibile che Sony consideri God of War per PC un successo dal punto di vista commerciale. Immaginiamo che i risultati ottenuti sapranno spingere ancor di più Sony verso la ormai ben avviata apertura verso altre piattaforme che non siano le sole console PlayStation.

