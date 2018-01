God of War: svelate Collector's, Limited e Digital Edition

Dopo l'attesissimo annuncio della data di uscita diha svelato anche le varie edizioni da collezione del gioco in arrivo nei negozi il 20 aprile. Diamo un'occhiata alla Collector's e alla Limited Edition.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, la Collector's Edition di God of War includerà una statuetta di 23 centimetri (realizzata a mano dal team di Gentle Giant) raffigurante Kratos e il figlio Atreus nel bel mezzo di un combattimento, una mappa in stoffa, la custodia steelbook, un artbook illustrato da Dark Horse, le statuine incise dei fratelli Huldra, una litografia esclusiva e diversi contenuti digitali extra (come il Death's Vow Armor Set, lo scudo Exile Guardian e un tema GoW per PS4).

La Limited Edition (esclusiva UniEuro in Italia), invece, proporrà un package più compatto con l'inclusione dell'artbook, della custodia steelbook e del contenuto digitale extra. Infine, la Digital Edition si presenterà come la soluzione ideale per chi preferisce il digitale: il pacchetto includerà il fumetto digitale di Dark Horse (in cui verrà svelata la storia di Kratos prima della sua missione con Atreus) e l'artbook accompagnati da un esclusivo commento audio degli sviluppatori.

Ricordiamo che il nuovo God of War sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 20 aprile.