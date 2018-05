God of War: svelato il volto di un personaggio segreto con la Photo Mode

La nuova Photo Mode di God of War è stata pubblicata da pochi giorni, permettendo ai giocatori di immortalare i propri screenshot personalizzati. Un utente, addirittura, è riuscito a svelare il volto di un personaggio misterioso, facendo luce su una scena segreta legata alla storia principale.

Ci teniamo a ribadirlo: la notizia contiene uno Spoiler sul finale di God of War, quindi vi invitiamo a proseguire nella lettura soltanto se avete finito il gioco. In caso contrario, vi consigliamo di salvare questa pagina e di visitarla eventualmente in un secondo momento.

Tornando a noi, l'utente in questione ha sfruttato le funzioni della Photo Mode per immortale la scena segreta visualizzata dopo i titoli di coda. Stiamo parlando di quella in cui il Dio Thor in persona viene a fare visita a Kratos e Atreus, dopo che i due sono tornati a casa al termine dell'avventura. Nel filmato, tuttavia, era impossibile vedere il volto di Thor: oltre che indossare un cappuccio, infatti, il volto del Dio del Fulmine era completamente oscurato.

Grazie ai filtri che si possono applicare nella Modalità Foto, tuttavia, è stato possibile schiarire l'immagine e visualizzare il volto di Thor: potete vederlo in calce alla notizia. Un modo davvero creativo e ingegnoso di sfruttare la Photo Mode, non trovate?