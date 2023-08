Un nuovo God of War è in sviluppo sì o no? Un post riaccende le speranze

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato della ricerca di personale di Sony Santa Monica, che aveva risvegliato le speranze dei fan di God of War circa un possibile DLC o nuovo gioco in sviluppo. L'annuncio di lavoro nasceva per la ricerca di un Combat Designer che "conoscesse God of War 2018 e God of War Ragnarök". Ora, un tweet riaccende le speranze.

Rob Meyer, attualmente Lead Combat Designer di Sony Santa Monica, ha chiamato a raccolta in un nuovo post tutti gli interessati a unirsi al team di sviluppo. Ancora una volta, fra le posizioni aperte possiamo notare l'inserzione in cui si ricercano esperti di God of War.

Tanto è bastato per stuzzicare l'idea che possa essere davvero in lavorazione un nuovo capitolo di God of War e sono effettivamente in molti ad attendere di tuffarsi in una nuova avventura di Kratos. Peraltro, per un ex Sony God of War è il brand PlayStation più forte in assoluto per merchandising e dunque sarebbe giustificato investirci.

Sfortunatamente, di per sé l'annuncio non dà nessun tipo di conferma in tal senso. È prassi comune, per aziende di questo tipo, indicare i giochi di punta nel proprio portfolio per ricercare una figura che condivida le loro filosofie di design e niente più. Ma sognare non costa nulla, magari Sony Santa Monica ci sorprenderà con il reveal di un DLC o di un nuovo capitolo.