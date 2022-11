Un nuovo God of War è già in sviluppo? Le sorprendenti dichiarazioni di Cory Barlog

Stanno destando molta curiosità le dichiarazioni di Cory Barlog, il Creative Director di Santa Monica Studios ha risposto su Twitter ad alcune domande su God of War Ragnarok, facendo intuire come un nuovo gioco di God of War potrebbe già essere nei piani dello studio. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene SPOILER.

God of War Ragnarok chiude il ciclo norreno di Kratos ma questo non vuol dire che in futuro non ci saranno altri giochi con protagonista lo spartano o magari altri personaggi come Atreus.

Chi ha suonato il corno per evocare Jormungandr in God of War? A questa domanda, Cory Barlog risponde dichiarando che il suono non è stato emesso dallo stesso Kratos, a differenza di quanto si era portati a pensare. Altra domanda inevasa è quella legata alla linea temporale dello Jormungandr, come ha fatto a viaggiare indietro nel tempo dopo la battaglia con Kratos? In Ragnarok viene spiegato come Loki sia responsabile ma Barlog mantiene il mistero su un dettaglio rimandando anzi ad un nuovo gioco...

"Come sia riuscito a tornare indietro nel tempo... questa è storia per un altro gioco", queste le parole di Cory Barlog, che farebbero dunque pensare ad un sequel di Ragnarok (anche se come detto, lo studio ha sempre smentito l'esistenza di un terzo capitolo della saga norrena) o ad un futuro gioco di God of War già in fase di sviluppo, o almeno in fase pitch/concept. O chissà, magari si sta pensando ad una grossa espansione per God of War Ragnarok...