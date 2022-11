God of War e tanti altri giochi in prova: PlayStation è di casa alla Milan Games Week 2022

Sullo sfondo dei record di lancio di God of War Ragnarok assistiamo al ritorno de La Casa dei Player della Milan Games Week. Per quest'anno, la partecipazione di Sony alla kermesse videoludica italiana farà da sfondo a tante sorprese e 'prove sul campo' con le postazioni PS5 accessibili ai visitatori.

Presso la Gaming Zone powered by GameStop, Sony Interactive Entertainment Italia allestirà un importante spazio all'interno del Padiglione 16, dove il pubblico della manifestazione avrà l'opportunità di provare, su diverse postazioni PlayStation 5, alcune delle più recenti esclusive dei PlayStation Studios. Oltre al già citato GoW Ragnarok, non mancheranno titoli come Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West.

Per celebrare la partnership tra Gran Turismo 7 e Brembo, i giocatori avranno la possibilità di provare GT7 a bordo del simulatore ufficiale dell'azienda italiana leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti. Ma non è tutto.

L'area PlayStation della Milan Games Week ospiterà anche le anteprime di alcuni dei videogiochi third party più attesi dal pubblico, come Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Forspoken e Street Fighter 6. A questi si aggiungeranno anche FIFA 23, NBA 2K23, Gotham Knights e Call of Duty Modern Warfare 2.

Nell'ambito delle iniziative promosse da Sony ci sarà poi il ritorno del vodcast #LACASADEIPLAYER, con SIE Italia che racconterà tutte le caratteristiche del servizio in abbonamento PS Plus. Dal 25 al 27 novembre, il vodcast gestito da FortuTheGamer e Prattquello in compagnia del giornalista videoludico Ualone accoglierà celebri content creator italiani e l'attore Troy Baker, apprezzato da tutti i fan PlayStation con le interpretazioni di Joel nella saga di The Last of Us e Delsin, il personaggio principale di Infamous Second Son.