God of War: il team era indeciso se ambientare il gioco in Egitto o in Scandinavia

Lo sviluppatore ha infatti affermato che la software house era divisa fra i due setting, tuttavia alla fine si propese per la mitologia norrena dopo aver appreso che Assassin's Creed Origins (conosciuto ai tempi con il nome in codice Osiris grazie ai numerosi leak) sarebbe stato ambientato in Egitto. La decisione fu dunque presa per evitare lo scontro di due tripla A con la medesima ambientazione.

"Metà della squadra voleva l'uno, l'altra metà voleva l'altro. C'era una divisione netta. Alla fine ho dovuto scrivere un documento spiegando perché avremmo dovuto scegliere questa, e perché l'altra era una cosa che magari avremmo esplorato in un secondo momento", queste le parole di Barlog, che dunque suggerisce che in futuro Kratos potrebbe effettivamente fare una capatina in Egitto.

God of War sarà disponibile nei primi mesi del 2018 esclusivamente su Playstation 4. Secondo un retailer portoghese, il gioco uscirà il 22 marzo, ma al momento non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale.