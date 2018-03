God of War: al termine del gioco sarà possibile tornare nei luoghi visitati in precedenza

I ragazzi disono estremamente impegnati con gli ultimi preparativi in vista del lancio di, che si fa sempre più vicino. Il game director, intanto, è in viaggio per un press tour, ma riesce sempre a trovare il tempo per interagire con i propri fan su Twitter.

Recentemente ha svelato un'informazione piuttosto interessante. A quanto pare, al termine della nuova avventura di Kratos sarà possibile visitare nuovamente alcuni dei luoghi già esplorati in precedenza. Si tratta, a tutti gli effetti, di un'opportunità del tutto inedita per la serie, dal momento che nei precedenti capitoli non era possibile.

Si rivelerà molto utile per i completisti, che potranno così tornare sui loro passi alla ricerca dei collezionabili oppure per completare le missioni secondarie lasciate in sospeso. Risulterà molto interessante, inoltre, scoprire come verrà gestito il tutto dalla prospettiva della storia: lo spartano potrà esplorare il mondo di gioco dopo gli eventi narrati, oppure utilizzando un salvataggio precedente alla missione finale, come spesso accade in altri titoli?

Impossibile saperlo al momento, e a dirla tutta un'informazione del genere rappresenterebbe anche un gigantesco spoiler! Vi ricordiamo che God of War debutterà su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 20 aprile. Domenica sera, prima della puntata di Family Guy (I Griffin) che andrà in onda in USA, verrà trasmesso un lungo spot di 60 secondi.