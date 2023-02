God of War e The Last of Us esistono anche grazie a Call of Duty, secondo Sony

Cosa c'entrano God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Forbidden West, Days Gone e The Last of Us con Call of Duty? Apparentemente nulla, ma secondo Sony questi giochi esistono così come li conosciamo oggi proprio grazie allo sparatutto Activision. In che senso? Facciamo chiarezza.

Un documento inviato da Sony Corporation alla CMA britannica mette in evidenza come Call of Duty abbia generato ingenti guadagni per PlayStation nel corso degli anni grazie alle copie vendute, ai contenuti digitali acquistati su PlayStation Store, agli abbonamenti PlayStation Plus e ovviamente grazie alla partnership tra PlayStation e Activision Blizzard.

Operazioni queste che hanno fruttato denaro che è stato poi reinvestito da Sony sui propri giochi first party, di conseguenza l'assenza di un franchise blockbuster come Call of Duty potrebbe portare a minori investimenti sulle proprietà intellettuali di proprietà di PlayStation.

Il discorso di Sony è molto chiaro: senza il fiume di dollari garantito da Call of Duty ogni anno, sarebbe difficile mantenere la stessa qualità dei giochi first party, avendo meno risorse economiche da investire sui progetti interni. A farne le spese in caso di acquisizione ed eventuale esclusiva Xbox di Call of Duty dunque sarebbe l'intero ecosistema PlayStation, questa la tesi che il colosso giapponese sta cercando di portare avanti con gli organi competenti.

A preoccupare Sony potrebbe essere anche l'aggiunta di Call of Duty al catalogo Game Pass, fattore che spingerebbe i consumatori ad abbonarsi al servizio su Xbox e PC anziché acquistare il gioco a prezzo pieno sulle console della famiglia PlayStation.