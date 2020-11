God of War e TLOU2: introdotto il supporto al feedback aptico su PS5

Sebbene Sony e i suoi team first party non abbiano ancora diffuso informazioni precise sull'eventuale supporto al DualSense da parte delle principali esclusive PlayStation 4, pare che le prime testimonianze di chi ha avuto l'occasione di provare God of War e The Last of Us Parte 2 confermino la presenza di alcune funzionalità legate al controller.

Secondo GamesRadar, giocando ad una delle due esclusive Sony su PlayStation 5 è possibile beneficiare di alcune funzionalità del controller di nuova generazione. Nel caso di The Last of Us Parte 2 si può testare il feedback aptico durante gli scontri corpo a corpo e i grilletti meccanici nelle sessioni in cui si fa uso dell'arco. Persino il led si abbina ad alcune situazioni che si verificano sullo schermo e nelle sequenze a bordo del motoscafo si può percepire la potenza del motore grazie al feedback aptico. Per quello che riguarda invece God of War, non sembra vi sia alcuna menzione dell'utilizzo dei grilletti meccanici ma pare si possano trovare delle sensibili migliorie nell'utilizzo della vibrazione nei combattimenti, soprattutto quando entra in gioco lo scudo.

Purtroppo non sappiamo se altri giochi riceveranno un trattamento simile, ma abbiamo la certezza che la nuova patch di Ghost of Tushima e Days Gone gli permetterà di girare a 60fps su PS5.