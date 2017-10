Non poteva certo mancare sul palco della conferenza Sony God of War, una delle esclusive PS4 più attese. Il gioco è tornato a mostrarsi in gran forma alla Paris Games Week con un nuovo video gameplay che ci permette di dare uno sguardo ai protagonisti e alle atmosfere del titolo.

Potete trovare il suggestivo filmato riportato in apertura, nel quale viene anche mostrato il rapporto che lega Kratos a suo figlio Atreus. Lasciandovi alla visione ricordiamo che God of War è attualmente in sviluppo esclusivamente per PS4 e l'uscita è prevista entro i primi mesi del 2018, in data non ancora precisata.