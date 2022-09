God of War, dal trailer al gioco: Rick & Morty aggiunti con una mod!

Ha raccolto molti consensi il trailer di God of War Ragnarok con Rick & Morty, un breve ma esilarante filmato con i due protagonisti della celebre serie omonima. Ed a qualcuno il trailer è piaciuto talmente tanto da crearci sopra una mod perfettamente funzionante con il precedente episodio del 2018.

Il modder Omega Fantasy ha mostrato in un video su Youtube la sua ultima creazione, che vede Rick e Morty prendere il posto di Kratos ed Atreus e vivere in questo modo l'epica avventura alla base di God of War. I modelli poligonali dei due personaggi, tra l'altro, sono realizzati anche con grande cura: vedere lo strambo scienziato destreggiarsi tra le orde demoniache e scontrandosi addirittura con Baldur tirando fendenti con l'ascia Leviatano aggiunge senza dubbio un inimitabile tocco di follia all'opera Santa Monica Studios.

E se volete un assaggio ancora più approfondito di questa esilarante mod, un vero e proprio video-gameplay verrà pubblicato prossimamente sul canale Youtube ToastedShoes, pronto a giocare a fondo la prima avventura norrena di Kratos vestendo i panni di Morty. Senza dubbio un modo simpatico per far passare più velocemente gli ancora i due mesi che ci separano all'uscita su PS5 e PS4 del prossimo, attesissimo gioco.

A tal proposito, ecco tutto quello che c'è da sapere su God of War Ragnarok in vista dell'esordio sul mercato.