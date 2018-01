Durante il, evento dedicato al football americano studentesco sponsorizzato da, gli spettatori presenti allo University of Phoenix Stadium hanno assistito alla proiezione di un trailer dicon musiche suonate dal vivo dalla Husky Marching Band di Washington e dalla Penn State Blue Band.

Il filmato trasmesso per l'occasione non include clip inedite, ma solamente spezzoni tratti dai vari trailer condivisi da Sony nel corso dell'ultimo anno e mezzo, dunque non disperate se i due video allegati alla notizia non mostrano chiaramente gli schermi dello stadio per concentrarsi invece sui musicisti.

God of War arriverà esclusivamente su PlayStation 4 nei primi mesi del 2018. Segnaliamo che recentemente la valutazione dell'ESRB ha rivelato nuovi dettagli sul gioco.