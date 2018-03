God of War: trapela in rete un video gameplay inedito

I membri della stampa internazionale hanno avuto modo di provarenei giorni scorsi. Per le anteprime bisognerà attendere qualche altro giorno, dal momento che c'è un embargo da rispettare, ma a quanto pare del materiale è già trapelato in rete.

Nelle scorse ore è infatti apparso su YouTube un video gameplay di quasi dieci minuti piuttosto interessante. Si tratta, a tutti gli effetti, del primo filmato non editato dagli sviluppatori per essere mostrato sotto forma di trailer. È ricco di combattimenti, fasi esplorative, dialoghi e permette anche di dare un rapido sguardo alla schermata dei potenziamenti delle armi e del personaggio. Se siete curiosi di vederlo, allora vi rimandiamo a questo indirizzo. Dal momento che non è stato rispettato l'embargo, non ci stupiremmo se venisse eliminato.

Vi ricordiamo che God of War debutterà esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 20 aprile. Il director Cory Barlog, che è stato notevolmente impegnato nel recente press tour, ha rivelato che al termine dell'avventura sarà possibile tornare ad esplorare alcuni dei luoghi precedentemente visitati, al fine di raccogliere collezionabili e completare le missioni secondarie in sospeso. Domenica sera, prima della puntata di Family Guy (I Griffin) che andrà in onda in USA, verrà invece trasmesso un lungo spot di 60 secondi intitolato Arrow.