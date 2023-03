God of War: tre curiosità su Atreus che forse non conoscete

Oltre a farci conoscere un Kratos diverso, più maturo e saggio rispetto a quello visto nei primi giochi della serie, la saga norrena di God of War è ruotata anche attorno la figura di Atreus, uno dei personaggi più importanti e decisivi in assoluto.

Il figlio dell'iconico Fantasma di Sparta riveste un ruolo centrale all'interno di God of War del 2018, divenendo ancora più rilevante nel seguito God of War Ragnarok, dove diventa un personaggio giocabile in alcune fasi dell'avventura. Scopriamo adesso qualche dettaglio in più su di lui, sviscerando tre curiosità su Atreus che forse non conoscete.

Il significato del suo nome

Pur essendo nato nei pressi dei Nove Regni, il nome del ragazzo deriva dal greco. Il significato del nome Atreus in God of War rispecchia perfettamente la caratterizzazione del personaggio: significa infatti "senza paura", un tratto che il giovane protagonista ha più volte dimostrato nel corso di entrambe le avventure viste su PS5 e PS4. Il nome "Atreus" in termini etimologici potrebbe derivare dalle parole greche àtreston, ateirés e ateròn, che possono essere rispettivamente tradotte in "intrepido", "indomabile" e "accecato dal male".

Il dettaglio "invisibile" sulla sua identità

Al termine di God of War del 2018 si viene a scoprire che Atreus è noto anche con il nome di Loki, il Dio dell'Inganno nella mitologia norrena. Si tratta di un colpo di scena che si verifica nel corso dell'epilogo e con importanti ripercussioni in God of War Ragnarok, tuttavia Santa Monica Studios ha nascosto molto bene un importante dettaglio sulla sua reale identità, che si poteva scoprire già all'interno della casa di Kratos ed Atreus. Le rune che compongono il nome "Loki" sono infatti presenti nell'abitazione da cui parte l'avventura, seppur non proprio semplici da scoprire.

L'età di Atreus

Sebbene non viene mai specificato direttamente durante gli eventi dei due giochi, i fumetti ufficiali collegati alla serie PlayStation hanno rivelato esattamente quanti anni ha Atreus in God of War: nel capitolo pubblicato nel 2018 il giovanissimo guerriero ha 11 anni, dunque in God of War Ragnarok, ambientato tre anni dopo, ha circa 14 anni ed è nel pieno della sua adolescenza. Il percorso di crescita compiuto da Atreus con il passare del tempo spinge inoltre lo stesso Kratos a considerarlo ormai un uomo nonostante la sua età, smettendo di riferirsi a lui semplicemente come "ragazzo".