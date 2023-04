God of War: i tre momenti più epici dell'epopea di Kratos

Che si tratti dell'originale saga greca o della più recente saga norrena, God of War ha regalato ai fan tantissimi momenti spettacolari e indimenticabili nel corso degli anni. La storia di Kratos è costellato di epicità e battaglie mozzafiato che hanno contribuito a rendere la sua serie una delle più amate dai fan PlayStation.

E sebbene fare una breve classifica è molto arduo, noi ci proviamo: ecco di seguito i tre momenti più epici di God of War, di quelli che hanno subito lasciato il segno nel cuore e nella mente dei fan.

La scalata del Monte Olimpo - God of War II

Un po' tutto il finale di God of War II si può considerare un autentico concentrato di epicità. Dopo il brutale scontro con suo padre Zeus sull'altare dell'Olimpo, Kratos torna indietro nel tempo (un potere ottenuto dopo aver ucciso le Parche), precisamente nel momento in cui i Titani stanno per essere sconfitti dagli Dei: il Fantasma di Sparta salva Gaia ed i suoi compagni portandoli nel presente. Sul dorso di Gaia, Kratos inizia a scalare il Monte Olimpo assieme ai Titani, preparandosi alla grande battaglia finale con gli Dei. Il secondo episodio si conclude con un clamoroso cliffhanger che terrà con il fiato sospeso i fan fino all'uscita dell'attesissimo God of War III.

La battaglia con Crono - God of War III

Parlando appunto del terzo capitolo, epilogo della saga greca in ordine cronologico, Kratos affronta quello che a conti fatti si può considerare il nemico più grande che abbia mai combattuto. Il Titano Crono proverà ad ostacolare in ogni modo il guerriero spartano, sovrastato dalle dimensioni colossali dell'avversario. Ma il semidio greco ha risorse infinite, sufficienti per avere la meglio contro il Titano al termine di una battaglia mozzafiato che ridefinisce il concetto stesso di "Davide contro Golia".

Kratos contro Thor - God of War Ragnarok

Già God of War del 2018 aveva lasciato il segno con la battaglia tra Kratos e Baldur, ma God of War Ragnarok si spinge ancora oltre mettendo in scena, al termine del prologo, l'attesissimo scontro tra il Fantasma di Sparta e Thor. Quest'ultimo si rivela uno degli avversari più duri e pericolosi mai affrontati dal guerriero greco: in un combattimento dai ritmi indemoniati e senza esclusione di colpi, il dio norreno sembra sovrastare nettamente il protagonista, schernendolo in più occasioni. Ad un certo punto Thor sembra addirittura infliggere un colpo mortale a Kratos, per poi "resuscitarlo" con il suo Mjolnir così da portare avanti lo scontro, poi interrotto da lui stesso poco dopo. God of War Ragnarok inizia dunque con il botto, mettendo in scena uno dei combattimenti più adrenalinici ed epici di tutta la serie.

Diteci la vostra: quali sono i momenti epici che preferite dell'iconica serie PlayStation? Intanto vi ricordiamo che è arrivato il New Game Plus in God of War Ragnarok, che porta con sé diverse novità. Non perdetevi infine il nostro speciale sul mito greco e norreno in God of War, tra somiglianze e differenze.