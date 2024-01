God of War Trilogy Remastered ha davvero senso? Parliamone

Tutto nasce poco prima di Natale, quando un insider svela l'esistenza di God of War Trilogy Remastered: secondo Shpeshal Nick, Sony sarebbe al lavoro sulle versioni rimasterizzate di God of War, God of War II e God of War III.

Non è la prima volta che Sony ripropone questi titoli, pensiamo ad esempio a God of War HD Collection o God of War III Remastered, è pur vero che al momento si tratta di raccolte e riedizioni distribuiti su piattaforme differenti, e non basta PlayStation Plus per rimediare perché non tutti i giochi di God of War sono su PS Plus.

Certo riunire i giochi della prima trilogia in un solo pacchetto per PS5 avrebbe assolutamente senso e sarebbe l'occasione giusta per portare questi titoli su PC, ammesso e non concesso che Sony sia interessata a farlo.

Ancora più interessante sarebbe forse riproporre una sorta di "Master Collection" che includa God of War, God of War II, God of War III, God of War Ascension, God of War Chains of Olympus e God of War Ghost of Sparta. E quale occasione migliore del ventesimo anniversario della saga, nel 2025, per riproporre tutti questi titoli in versione rimasterizzata? Noi ci speriamo, anche solo per un discorso di preservazione storica, anche se probabilmente dovremo "accontentarci" solamente delle riproposizioni dei primi tre giochi della saga.

