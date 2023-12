God of War Trilogy Remastered è realtà, secondo un insider

Shepshal Nick s'è dato proprio alla pazza gioia durante l'ultima puntata del podcast XboxEra, che stanotte l'ha visto impegnato accanto a Jeff Grubb. Oltre ad aver anticipato i piani di Xbox su Marvel's Blade e smentito l'esistenza del gioco di Mando, l'insider ha offerto p un'anticipazione relativa all'altra sponda del mercato console.

Mentre tendeva le orecchie dietro le quinte nel tentativo di udire qualcosa sul futuro di Xbox, campo nel quale si dice molto esperto, Shpeshal Nick ha sentito qualcosa anche in merito a God of War. Stando alle sue fonti, Sony starebbe lavorando alle versioni rimasterizzate per PS5 dei tre giochi della trilogia originale, ossia God of War per PlayStation 2 (2005), God of War 2 per PS2 (2007) e God of War 3 per PlayStation 3 (2010). L'insider ha affermato di non sapere assolutamente nulla in merito alla data di pubblicazione, ma s'è detto abbastanza sicuro della sua esistenza.

I fan sognano il ritorno della trilogia di God of War su PS5 da un bel po' di tempo ormai, dunque non ci stupiremmo affatto se Sony e Santa Monica Studio ci stessero davvero pensando. Nel corso degli anni i tre giochi hanno già ricevuto dei trattamenti di bellezza, i primi due passando da PS2 e PS3 con la God of War HD Collection, e il terzo approdando su PS4 con la God of War III Remastered. Il ulteriore salto su PS5, dopo i fasti della saga norrena e il salto nel passato del DLC Valhalla, ci starebbe senz'altro bene, che ne dite? Restiamo in attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati.