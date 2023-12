God of War Trilogy Remastered: Sony ha negato una domanda durante un Q&A

Gli ultimi giorni di quest'anno sono stati infiammati da un nuovo rumor che vuole la trilogia originale di God of War pronta a tornare in formato rimasterizzato su PlayStation 5. Sebbene siano ancora intenti a scoprire l'epilogo di God of War Ragnarok nel nuovo DLC gratis Valhalla, i fan della serie sono prevedibilmente entrati in fibrillazione...

Il rumor, come facilmente immaginabile, non ha ancora trovato alcuna conferma, ma le antenne della comunità sono ormai tutte drizzate nel tentativo di carpire ogni informazione possibile. A quanto pare ci ha provato anche il content creator GameBreakerGod durante una sessione di Domande & Risposte che ha avuto l'opportunità di condurre con due ospiti d'eccezione, i due co-director del DLC Valhalla Mihir Sheth e Bruno Velazquez.

Trovate il video della chiacchierata in calce a questa notizia se siete interessati, tuttavia vogliamo porre l'attenzione su un altro aspetto. Nei commenti del filmato, GameBreakerGod ha rivelato d'aver proposto a Sony anche una domanda inerente God of War Trilogy Remastered, ma questa gli è stata negata.

Per quale motivo non gli è stata concessa? Che sia una conferma indiretta dell'esistenza delle versioni rimasterizzate? Sono queste le domande che potrebbero balenare in mente, ma in realtà non stupisce affatto che il PR non abbia dato il suo consenso ad una domanda del genere durante una sessione Q&A dedicata ad altro, ma è evidente che l'argomento è piuttosto sensibile. Non concedendogli l'opportunità di porre tale domanda, in realtà non ha neppure permesso ai director di negare l'esistenza di God of War Trilogy Remastered, dunque i dubbi permangono ma la speranza rimane viva.