God of War Trilogy Remastered è in sviluppo? 'No comment' da Sony Santa Monica

Prima di intervenire nel podcast dello youtuber GameBreakerGod, Mihir Sheth e Bruno Velazquez di Sony Santa Monica si sono rifiutati di commentare i rumor sulla Remastered della trilogia di God of War.

A rendere noto questo passaggio che ha preceduto l'intervista ai due Game Director degli studi di Sony Santa Monica è lo stesso youtuber in risposta ai commenti della community sul perché, in ragione della ghiotta occasione offertagli dal Q&A con i due esponenti della sussidiaria dei PlayStation Studios, non abbia posto loro le fatidiche domande sulla trilogia rimasterizzata di God of War.

Ebbene, stando a quanto riferito da GameBreakerGod, prima di dare inizio al live stream sia Sheth che Velazquez si sarebbero rifiutati di rispondere ai quesiti sulla chiacchierata (ma per il momento non ancora svelata) Remaster della trilogia originaria della saga di God of War. In ragione di questo diniego, il creatore di contenuti ha quindi deciso di non chiedere lumi sulla Remaster della trilogia di God of War, consapevole del 'no comment' ricevuto prima di avviare la diretta.

L'unico tema che i due Game Director avrebbero trattato in questo live stream, d'altronde, sarebbe stato God of War Ragnarok Valhalla, il fondamentale DLC gratis lanciato da Sony Santa Monica su PS4 e PlayStation 5 a pochi giorni di distanza dall'annuncio ai The Game Awards 2023 dell'8 dicembre.