God of War: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco di Kratos in un video

In questo nuovo video speciale,ci spiega nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sull'attesissimo God of War , nuovo episodio della serie targata, in arrivo il 20 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Storia, personaggi (protagonisti e antagonisti), le novità sul gameplay e le principali meccaniche del nuovo action adventure di Santa Monica, che arriva a ben otto anni di distanza dal precedente God of War 3 e a cinque anni dal prequel God of War Ascension, entrambi pubblicati su PlayStation 3.

In questa nuova avventura, Kratos sarà accompagnato dal figlio Atreus in un viaggio lungo i freddi territori del nord, popolati da creature come Golem, serpenti marini, enormi Yeti e altri mostri della mitologia nordica, pronti a tutti pur di metterci i bastoni tra le ruote, in una storia di lealtà, scoperte, onori e tradimenti...

Numerose anche le migliorie al gameplay, God of War si presenta come un action adventure in terza persona che riprende la formula alla base dei suoi predecessori, aggiungendo però nuove caratteristiche e togliendone alcune, come la possibilità di saltare. Presenti anche nuove armi pensate per render il combat system ancora più frenetico, dinamico e veloce, non mancheranno inoltre puzzle ed enigmi da risolvere facendo cooperare Kratos e Atreus.

Ma non vogliamo spingerci oltre e per sapere tutto su God of War vi invitiamo a guardare il video che trovate in apertura della notizia, a cura di Francesco Fossetti. GOW sarà disponibile in Europa dal 20 aprile su PS4 e PS4 Pro, in edizione Standard, Limited e Collector's.