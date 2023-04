God of War Ultimate Collection: il Pesce d'Aprile spopola sui social

Dopo aver realizzato il crossover perfetto tra Elden Ring e God of War, l'artista digitale BlackThunder sta spopolando sui social con il Pesce d'Aprile del finto annuncio della Ultimate Collection di God of War.

Per l'occasione, il noto creatore di contenuti ha modificato il nickname in "Santa Monica Studio - God of War Ragnafish" per celebrare il fasullo annuncio di God of War Ultimate Collection, una raccolta che ripercorre idealmente le gesta di Kratos riproponendo le sue avventure su PlayStation 5 con delle remaster "in Ultra HD".

Tra il serio e il faceto, BlackThunder ha poi risposto ai dubbi della community spiegando che nella collezione ci sarebbe stato spazio persino per la versione 4K/120fps di God of War Betrayal, il GoW dimenticato e mai uscito su console.

Per rendere virale il suo Pesce d'Aprile, l'artista digitale ha accompagnato il falso annuncio della collezione di God of War con una finta immagine promozionale impreziosita dalla copertina 'ufficiale' e dai loghi dei PlayStation Studios e Sony Santa Monica. L'iniziativa ha colto nel segno, se pensiamo che al momento il suo tweet vanta circa 900mila visualizzazioni, più di mille condivisioni e poco meno di 9mila "Mi Piace", e questo per tacere degli oltre 1.300 messaggi ricevuti dagli appassionati della saga del Dio della Guerra.

