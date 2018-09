God of War: un'infografica mostra un bel po' di statistiche legate al gioco

Nelle ultime ore Santa Monica Studios, team di sviluppo dell'acclamato God of War, ha pubblicato una particolare immagine che riassume alcuni traguardi raggiunti dai giocatori dell'esclusiva PlayStation 4.

L'immagine, che può essere osservata sul blog ufficiale degli sviluppatori, contiene numerosissime informazioni anche su nemici, armi e armature. Vi consigliamo quindi di non darle un'occhiata prima di aver portato a termine il gioco per non incappare in qualche spiacevole spoiler. Per evitarvi il problema, ecco alcune delle statistiche più generiche che si trovano nell'infografica:

493.240 giocatori hanno ottenuto il trofeo di Platino

sono ben 690.267.490 le morti totali

94.882.964 morti al livello di difficoltà Dammi God of War

1,4 milioni di giocatori hanno potenziato al massimo delle possibilità il Leviatano, l'ascia di Kratos

828.005 hanno sbloccato tutte le abilità di Atreus nel relativo albero

Vi ricordiamo che proprio nelle ultime settimane God of War si è aggiornato con la tanto attesa modalità New Game Plus, che ha introdotto anche delle novità a livello di gameplay. Sapevate inoltre che il giovo vanta oltre 750 linee di dialogo e 600 animazioni uniche per le sezioni in barca con Kratos e Atreus?