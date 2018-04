God of War: l'unboxing della Collector's Edition con Cory Barlog e il doppiatore di Kratos

Il canale YouTube PlayStation Europe ha pubblicato il video unboxing della ricchissima Collector's Edition di God of War, spacchettata per l'occasione dal game director Cory Barlog e dal doppiatore di Kratos, Chris Judge.

God of War Collector's Edition include il gioco completo con custodia Steelbook, statua da collezione di Atreus e Kratos, due staguine dei fratelli Uldra, litografie, artbook, fumetto digitale, tema dinamico, mappa di stoffa e un DLC esclusivo composto da scudo e armature da utilizzare in-game.

Un pacchetto decisamente ricco per tutti i fan di God of War, ricordiamo in ogni caso che dal 20 aprile sarà possibile acquistare anche la Limited Edition con custodia Steelbook e artbook (esclusiva Unieuro) e la Bonus Edition in esclusiva su Amazon.it, contenente un DLC con tre diversi scudi.